أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوز الأهلي بـ كأس مصر

أبدي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي سعادته بالفوز بلقب كأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا الأهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برده في معادي... لا قدرت يوم ظروف تحدفني ولا صوت عالي بيسكتني، أنا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى ويلالي".

وأضاف: "بدايتي وكانت كده بلف سنين، كل ده ولسه في أكتر من كده سنين، وأغنيها أنا اللي هكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهير بتسند بيها".

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2021- 2022 بفوزه على بيراميدز 2 /1 في نهائي البطولة مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وحسم الأهلي الفوز في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم بيراميدز بهدف عن طريق المهاجم المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك محمود كهربا التعادل للأهلي.

وخطف حمدي فتحي هدف الفوز في الدقيقة 105 ليمنح الأهلي اللقب الـ38 في كأس مصر، ليعزز به رقمه القياسي.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد عبد المنعم في الدقيقة 116.