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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم تسليم كأس مصر للنادى الأهلي

صدى البلد

 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم النادي الأهلي كأس مصر بعد الفوز على منافسه بيراميدز 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي
جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب حسام علي بدر، كبير الياوران نائبا عن السيد رئيس  الجمهورية.

وحضر المباراة  الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعبي النادي الأهلي بعد حصولهم على الكأس للمرة رقم 38، كما اثني على اداء لاعبي الفريقين خلال المباراة.

وأشار أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة دائما على تهيئة الأجواء المناسبة لمختلف المنافسات الرياضية المحلية والقارية والعالمية التى تقام على أرض مصر.

كما اثني وزير الرياضة على الروح الرياضية بين اللاعبين خلال المباراة عمر، وهو ما تسعي اليه الدولة المصرية من اجل تطوير منظومة كرة القدم المصرية وبث الروح الرياضية  خاصة في ظل عملية التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة الرياضية والتي يجب ان يساندها الجميع من أجل المساعدة على تطويرها.

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