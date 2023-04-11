أي قذيفة جاءت يا باتشيكو| 10 مشاهد من فوز الأهلي على بيراميدز بالكأس.. و"فتحي" عريس الليلة

رصد موقع “صدى البلد” كواليس وأسرار مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، هذا اللقاء الهام تاريخياً.

وتعتبر مباراة الأهلي المصري وبيراميدز في نهائي كأس مصر واحدة من أبرز المواجهات الكروية في مصر، وفي النسخة الأخيرة من البطولة شهدت المباراة تنافساً قوياً وعالياً بين الفريقين، حيث حرص كل منهما على إظهار أفضل ما لديه وتحقيق الفوز والتتويج باللقب، وشهدت المباراة لحظات مثيرة ومؤثرة، حيث نجح الأهلي من الفوز بنتيجة 2-1، ليتوج بلقب البطولة للمرة الـ 38 من بطولة كأس مصر في كرة القدم بفوزه على بيرميدز 2-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي) في نهائي النسخة التسعين، بعدما قدم أداءً متميزًا واستطاع السيطرة على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وإن كانت المباراة قوية ومثيرة، فإن الجماهير حضرت بأعداد كبيرة وأبدت إعجابها بالمستوى المميز الذي قدمه الفريقان في هذه المواجهة التاريخية.

وعبر المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ووجه القيعي رسالة إلى رمضان صبحي، قائلاً: "ربنا معاك، كان مخطط لك أمور أفضل من جانب النادي الأهلي وجماهيره، فأنت واحد من المواهب في جيلك، وكنت تتواجد في عائلة أهلاوية ورحيلك كان مفاجأة بالنسبة لنا، والمفاجأة الأكبر كانت في سيناريو رحيلك بهذا الشكل، حزين لرحيلك عن النادي."

وأضاف القيعي: "لست محتاج لإثبات شئ، وانفعالك المستمر وحماسك بهذا الشكل سيبعدك تمامًا عن المستوى المعهود، وهو ميراث النادي الأهلي الذي يحكم عودة رمضان صبحي، ولا أحد يستطيع الاقتراب منه".

رد فعل محمود الخطيب عند مقابلة رمضان صبحي

وألتقى الخطيب مع صبحي عقب تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر، على منصة التتويج الخاصة بتسليم الميداليات للفريقين صاحب المركز الأول والثاني.

وألقى صبحي التحية على الخطيب، ليقدم الأخير يده للاعب ولكن لغة العيون تحدثت خاصة مع ارتداء رئيس النادي "كمامة" طبية بسبب مرضه الأخير.





محمود الخطيب مع رمضان صبحي

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صرف مكافآت مالية للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب الفريق السماوي

بكاء لاعبي بيراميدز بعد الخسارة

بعد خسارة فريق بيراميدز في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، انهمر عدد من لاعبي بيراميدز في البكاء.

وقال مدرب بيراميدز، باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة وقوية للغاية، ولم نستحق الخسارة على الإطلاق، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا تقبلها بكل أحوالها".

وأشار باتشيكو إلى إصابة عبد الله السعيد في ركبة القدم، قائلاً: "تعرضت ركبته للتني خلال الالتحام ولم يستطع إكمال المباراة، وإصابة أسامة جلال ربما تكون في عضلة الضامة والفحوصات ستحدد".

وأوضح المدرب البرتغالي أن جميع الإصابات التي حدثت لفريقه في المباراة، بالإضافة إلى غياب علي جبر ومصطفى فتحي، كان لها تأثير على أداء الفريق أمام الأهلي، على الرغم من تألق البدلاء في المباراة.

وتابع قائلاً: "استطعنا أن نغلق كل المساحات أمام الأهلي ولم يستطيعوا صناعة أي فرص أمامنا طوال اللقاء، ولم يستطيعوا صناعة أي فرص أمامنا طوال اللقاء، والهدف الثاني لهم من لعبة جاءت بالصدفة.

وصرح مصدر من الجهاز الطبي لفريق بيراميدز أن التشخيص المبدئي لإصابة عبدالله السعيد هو التواء في كاحل القدم، وأنهم ينتظرون التشخيص الدقيق والنهائي للإصابة.

عبدالله السعيد

وقالت نادين زوجت رامي ربيعة من خلال حسابه الشخصي علي فيس بوك حول خطورة إصابة رامي: “زوجي الغالي رامي ربيعه جاله خلع في الكتف ألف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يحفظك”.







رامي ربيعه





رد فعل كولر عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال مع مساعديه، ثم جماهير الفريق الأحمر، عقب التتويج بلقب كأس مصر لنسخة موسم 2021-2022، بعد الفوز على نادي بيراميدز بثنائية مقابل هدف، بعد التمديد للوقت الإضافي.

وظهر كولر عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، وهو يحتفل مع مساعديه، ثم اتجه للاحتفال أمام مدرجات مشجعي الفريق الأحمر؛ إذ رقص مع هتافات جماهير النادي.

وتحدث كولر مع رامي ربيعة للاطمئنان على حالته، كما ظهر وهو يتحاور مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، بوجود المترجم الخاص به، لمعرفة التشخيص المبدئي لإصابة مدافع النادي الأهلي.

حسين الشحات يحتفل مع أبنائه على أرضية الملعب

وفاز النادي الأهلي بلقب كأس مصر، وبعد الفوز على بيراميدز بثنائية مقابل هدف، واحتفل حسين الشحات مع أبنائه على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بلقب الكأس الثامن والثلاثين في تاريخ النادي.

حسين الشحات

لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن ركلة جزاء

وأثير جدل كبير حول ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة التاسعة، بعد ارتطام الكرة في حسين الشحات بعد مرورها من محمد الشناوي، وأكد مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام أنه لا توجد ركلة جزاء نهائيًا لبيراميدز في الوقت الإضافي الثاني.

وظهر محمود كهربا، لاعب الأهلي، مرتديا قميصًا يحمل صورة مؤمن زكريا، مدرب سموحة الحالي، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تتويج فريقه بلقب كأس مصر.

محمود كهربا

موقف محمد عبدالمنعم بعد حالة الطرد

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، من المشاركة في المباراة المقبلة بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة النهائية لكأس مصر ضد بيراميدز.

محمد عبدالمنعم مع كولر

وتم طرد عبدالمنعم خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وقال مصدر بالجبلاية أن لوائح البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، تؤكد على الفصل بين البطولات الثلاث الرسمية، الدوري العام، بجانب بطولة مصر وكأس السوبر.

وأضاف، أنه في حالات الطرد الإنذارات، تنص الفقرة (أ) من المادة (35) من لائحة مسابقات اتحاد الكرة، على أنه تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في بطولة الدوري كبطولة منفصلة، كما تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في كأس مصر كبطولة منفصلة، وتستقل حالات الطرد والإنذارت التي توقع في كأس السوبر كبطولة منفصلة.

وواصل، أن كل بطولة ينظمها اتحاد الكرة مستقلة بذاتها باستثناء الأخطاء الجسيمة التي تستوجب جزاء تأديبي وعقوبتها لا تقل عن 8 مباريات.

ومن ناحية اخري قرر سيد عبد الحفيظ توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمد عبد المنعم بسبب طرده في المباراة النهائية للكأس.

سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق الزمالك في الخامس من مايو المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر المصري لموسم 2022/2023، ويترقبها محبو وعشاق كرة القدم العربية والمصرية في جميع أنحاء الجمهورية.