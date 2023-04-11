أوكرانيا تحذر من قنابل روسية ذكية موجهة.. تعرف على مميزات "فاب 500"

في حين أن مخزونات القوات الاوكرانية تجف شيئا فشيء تشتكي كييف من قنابل جوية روسية معدلة جديدة.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرًا أفاد أن اوكرانيا حذرت من استخدام روسيا لقنابل ذكية موجهة مثل فاب 500 وزنها 500 كلجم تسقط في الجو برأس حربي شديد الانفجار.

وتابع التقرير أن القنبلة متوافقة مع معظم الطائرات السوفيتتيه و تم تجهيزها بوحدة تخطيط وتصحيح وتحول القنابل العادية الى قنبله عالية الدقة ما اعطى الطائرات الروسيه من طراز سو 34 و 35 القدرة على تحديد انظمة الدفاع الجويه الاوكرانيه من خلال اطلاق 20 قنبلة.