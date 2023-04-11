فرج عامر يكشف سبب فوز الأهلي بكأس مصر .. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، سبب تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على حساب منافسه بيراميدز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الخبرة هي التي حسمت فوز الأهلي بكأس مصر”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأسا أقيمت منذ انطلاق البطولة في مصر.