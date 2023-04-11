تضم 10 تخصصات.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طنان

أعلنت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية تنظيم قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بقرية طنان بمكرز قليوب بالمحافظة وذلك اليوم الثلاثاء للكشف والعلاج مجانًا لجميع المواطنين وجميع الأعمار المختلفة.



وأوضحت المديرية أن القافلة تقدم منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى، وتقوم بتسليم الأدوية مجانا، كما أنه من المقرر أن تتضمن القافلة الطبية العلاجية العديد من التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، كما تقدم القافلة خدمات الأشعة والتحاليل بالمجان، تحت إشراف أخصائيين واستشارين على أعلى مستوى من الكفاءة.

يأتى هذا فى إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحرصاً من وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة فى أماكن معيشتها فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، وكافة الخدمات المقدمة بالقافلة مجانية.