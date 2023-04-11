عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاصفة ترابية خفيفة ببعض المناطق بأسوان

أسوان
أسوان

شهدت بعض المناطق داخل محافظة أسوان صباح اليوم الثلاثاء هبوب عاصفة ترابية خفيفة .

وانخفضت درجات الحرارة فى أسوان، وسجلت العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، مع سرعة الرياح.

أوقاف أسوان تحدد 69 مسجداً للإعتكاف فى العشر الأواخر لشهر رمضان

محافظ أسوان يلتقى وفد الشركة المنفذة لأكبر مشروع للمحطات الشمسية بفارس

تنبؤات جوية

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الخميس المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة صباحاً ، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة صباحاً مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عاصفة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

موضوعات متعلقة

أوقاف أسوان تحدد 69 مسجداً للإعتكاف فى العشر الأواخر لشهر رمضان

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات أمنية مكثفة في باحات المسجد الأقصى ومخيم جنين

الصين تتمسك بحقها التاريخي وواشنطن تساند تايبيه.. ماذا بعد حالة استنفار القوات؟

سوريا.. مرسوم رئاسي عاجل يخص الموظفين وأصحاب المعاشات

أي قذيفة جاءت يا باتشيكو| 10 مشاهد من فوز الأهلي على بيراميدز بالكأس.. و"فتحي" عريس الليلة

روسيا تفاجئ الجميع.. حرب أوكرانيا لم تهزم اقتصادها

الأرصاد: أمطار وسيول على وسحب رعدية هذه المناطق اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يصدق.. سيدة تضع مولودها على الرصيف في سان فرانسيسكو بأمريكا

وضع في سيرك المسوخ.. قصة جوزيف ميريك الملقب بالرجل الفيل

أبرزها السجائر| احذر ثلاث عادات يومية تجعلنا عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

بعد ضبط طحينة مغشوشة في الأسواق.. كيفية معرفة السليمة بطريقة واحدة

فيديو

جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

أجواء أوروبية.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة/ فيديو جراف

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ