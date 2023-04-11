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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفاجئ الجميع.. حرب أوكرانيا لم تهزم اقتصادها

تكلفة الحرب صعبة
تكلفة الحرب صعبة لكن الروس تحملوها

قلل صندوق النقد الدولي  من أثر الحرب الروسية في أوكرانيا، ذاكرًا أن الإنفاق على الحرب الروسية في أوكرانيا، يعمل بعكس ما يظن البعض، في اتجاه ايجابي يعمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان”.

وسيقيم صندوق النقد الدولي مدى استقرار الاقتصاد الروسي خلال حرب أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يقول تقدير الصندوق في تقريره المقبل، أن يكون الاقتصاد الروسي قد شهد تباطؤًا طفيفًا العام الماضي 2022، بينما يواجه انكماشًا طفيفًا هذا العام، وسوف يتمتع بمستوى صحي من النمو في عام 2024.

 

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ويتناقض هذا مع التحذير الذي صدر بعد فترة وجيزة من الحرب من قبل الصندوق، من أن البلاد ستواجه انكماشًا كبيرًا يصل إلى 15٪، لكن ذلك لم يحدث.

علاوة على توقعات محللين الشهر الماضي،  بأن العقوبات الدولية سوف تستنزف الموارد المالية للكرملين بحلول العام المقبل، وذلك غير دقيق.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022، ولكن ليس بالقدر الذي توقعه الكثيرون. 

في فبراير، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تظهر الأرقام النهائية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، يليه ارتفاع بنسبة 0.3% في عام 2023 قبل أن ينتعش إلى ما يقرب من 2% في عام 2024.

وكل ذلك يبعث برسالة مفادها أن الاقتصاد الروسي، الذي يعيش تحت عباءته المالية عدد سكان يقدر  بـ 145 مليونًا، قوي ومستمر، والروس قادرون على تحمل التكاليف الإضافية للحرب.

 

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