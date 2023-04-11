الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج تدريب لدعم السكك الحديدية بمصر

تفتح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد ) - مصر بالتعاون مع معهد الدون بوسكو باب التقديم لبرنامج للتدريب" Train_Track" وذلك لدعم قطاع السكك الحديدية في مصر .



وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم/الثلاثاء/ أن البرنامج المكثف المستمر لمدة ثلاثة أشهر يعمل علي تعزيز المهارات الشخصية والتقنية للمشاركين في قطاع السكك الحديدية ، مما يخلق إمكانات كبيرة للتوظيف .



وأوضح البيان أن البرنامج يستهدف خريجي التعليم الفني ، وسوف يزودهم بكافة الكفاءات اللازمة لبدء حياتهم المهنية ، وأن التدريب الشامل التأسيسي المستمر لمدة ثلاثة أشهر يشمل تعليم المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التقنية وبرامج الإعداد للعمل بتقديم معهد دون بوسكو ودورات تدريبية متقدمة وتدريبات عملية للمتفوقين في هذه الدورة المقدمة من شركائنا.

