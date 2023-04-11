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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبدالفضيل مهنئا الأهلي بعد التتويج بالكأس: فخور بما يحققه النادي

صدى البلد

وجه شريف عبدالفضيل المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، التهنئة، لمجلس إدارة ناديه برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بمناسبة بفوز الاهلي بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز.

وقال عبد الفضيل، إن الأهلي يجني ثمار المنظومة الكبيرة، والنظام السائد داخل النادي، مؤكدا أن الفريق حقق بطولة قوية وغالية الي دولاب البطولات.

وتابع أن المباراة كانت قوية، وقدم فيها اللاعبون مستوى عاليا جدا، واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق موضحا ان الأهلي يمتلك شخصية البطل ويجيد فن الفوز في المباريات الحاسمة.

وعبر  نجم الأهلي السابق، عن سعادته بهذا الفوز الغالي ووجه التحية للجماهير الأهلاوية واعتبرها السند القوي والذي يستمد منه اللاعبين روح الفوز والتحلي بالروح العالية.

وأتم، أنه كواحد من أبناء النادي ويعمل داخل المنظومة الفنية، فخور بما يحققه الفريق منذ بداية الموسمـ والتتويج بأول بطولة هذا العام والاقتراب من تحقيق بطولة الدوري.

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