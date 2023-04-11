عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرق اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان.. عضو مركز الفتوى بالأزهر يوضح

محمود عويس، عضو مركز
محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية

قال محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية، إن الله عز وجل أكرم الأمه من أجل رسول الله، من خلال مضاعفة الحسنات.

وأضاف محمود عويس، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الله عز وجل يضاعف الحسنات في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، مستشهدا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت:"كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ: إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ".

وشدد على أهمية استغلال العشر الأواخر، وعلينا أن نكثر من الأعمال الخير والتصدق والتقرب من الله عز وجل.

وأكمل: قبول الله الصيام من عبده، يكون بين الله عز وجل وعبده، ولكن هناك علامات وأساسيات، مستشهدا بقول رسول الله:"رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر".

الأزهر شهر رمضان العشر الأواخر الصيام اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ترشيحاتنا

ترامب يخسر كل يوم.. الأمريكيون يؤيدون انسحابه من انتخابات 2024

في النكش مقولكش.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

مهدد بالإيقاف.. غرامة ضخمة تنتظر محمد عبد المنعم بعد مباراة كأس مصر

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

تقارير: صافرة سودانية تدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نظافة بريطانية تفاجأ بـ4 ثعابين سامة أمامها على الطريق.. شاهد

سمكة قرش تتسبب في كارثة صحية لـ راكب أمواج في أمريكا

لا يصدق.. سيدة تضع مولودها على الرصيف في سان فرانسيسكو بأمريكا

وضع في سيرك المسوخ.. قصة جوزيف ميريك الملقب بالرجل الفيل

فيديو

جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

أجواء أوروبية.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة/ فيديو جراف

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ