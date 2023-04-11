طرق اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان.. عضو مركز الفتوى بالأزهر يوضح

قال محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية، إن الله عز وجل أكرم الأمه من أجل رسول الله، من خلال مضاعفة الحسنات.

وأضاف محمود عويس، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الله عز وجل يضاعف الحسنات في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، مستشهدا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت:"كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ: إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ".

وشدد على أهمية استغلال العشر الأواخر، وعلينا أن نكثر من الأعمال الخير والتصدق والتقرب من الله عز وجل.

وأكمل: قبول الله الصيام من عبده، يكون بين الله عز وجل وعبده، ولكن هناك علامات وأساسيات، مستشهدا بقول رسول الله:"رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر".