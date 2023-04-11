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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

المبدع الصغير
المبدع الصغير

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي، الفائزين بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 في دورتها الثالثة بفروعها المختلفة، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتضمن المؤتمر إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 في دورتها الثالثة، على أن يتمّ تنظيم حفل خاص بالفائزين وبحضور ذويهم عقب عيد الفطر المبارك.

وتمثل جائزة المبدع الصغير أحد صور رعاية الدولة للموهوبين الصغار، عن طريق اكتشاف المواهب فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، واستقبلت وزارة الثقافة مشاركات الأطفال فى الفترة من 15 أكتوبر 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.
وقال الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أنه تقدم للمنافسة على فروع الجائزة هذا العام 10048 شخصا، في الفئة العمرية من 5 وحتى 18 عاما من كافة محافظات مصر.

وجاءت قائمة الفائزين بالجوائز هذا العام كالتالي:
 

الدكتورة نيفين الكيلاني جائزة الدولة للمبدع الصغير انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رعاية الدولة للموهوبين الصغار الدكتور هشام عزمي

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