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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: مشروع المتحف الكبير يستهدف تغيير المنطقة المحيطة به بالكامل

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن افتتاح المتحف المصري الكبير بعد تطويره كان مخطط له خلال الفترة الماضية، ولكن الأحداث العالمية مثل كورونا والأزمة الاقتصادية تسببوا في تأخير الافتتاح.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن مشروع المتحف المصري الكبير عالمي، يستهدف تغيير المنطقة المحيطة به بالكامل، لتصبح منطقة شبة مفتوحة، بداية من المتحف حتى الأهرامات.

وأكمل: أن المنطقة المحيطة بالمتحف أصبحت تشهد تغيرات رائعة، لتتحول إلى أكبر منطقة أثرية في العالم.

وفيما يخص العلاقات المصرية التركية، أوضح أن هناك خطوات جادة لزيادة الاستثمار بين البلدين الفترة القادمة، متابعا: اعتقد ان العودة الكاملة للعلاقات بين البلدين تقترب.

وأكد أن علاقة مصر مع القبرص واليونان قوية ومستمرة، ولن يتأثرون بعودة العلاقات بين مصر وتركيا.

 

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