أحمد حسن يوضح السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل الزمالك: السبب الرئيسي لتأخر وصول المدرب هو الطيران.. المدرب وقع عبر الإيميل ولا توجد أي مشكلة”.

وكشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد، أن المدرب سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

موعد وصول أوسوريو النهائي

وأكد حبشي خلال تصريحات تليفزيونية: "من الصعب أن يتواجد أوسوريو في الإدارة الفنية للزمالك أمام حرس الحدود الخميس، لكنه سيتواجد في استاد اللقاء، المدرب درس كافة الأمور في نادي الزمالك لأنه يعمل بطريقته الخاصة".