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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقدام الجلوس آيبيس.. استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر المبارك

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال شم النسيم،  وعيد الفطر المبارك من خلال عدة إجراءات،  وذلك لاستقبال الزائرين. 

وفى هذا الصدد ، أكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة تقوم بها الحديقة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث يتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر رمضان ، حيث يقل الإقبال فيه على الحديقة لتكون على أعلى كفاءة لاستقبال الزائرين.

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الإسعاف والمطافئ

وأشارت "صابر " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " إلى أنه سيتم إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الفطر،  كما سيتم تجهيز الاسعافات والمطافئ داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى شيء داخل الحديقة .

حيوانات جديدة

وأضافت "مدير حديقة الحيوان" أن هناك العديد من الطيور الجديدة بأحجام كبيرة وملونة والتى تم استقدامها حديثا مثل "الجلوس آيبيس ، بغبغاء صن كيور " ، وكذلك العنز الأسود ، كما تمت زيادة عدد الحمامات داخل الحديقة والبوابات لاستيعاب الازدحام .

ونوهت إلي أنه يتم تطهير بوابات الحديقة يوميا مع اتخاذ جميع إجراءات التعقيم منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن ، موضحة أن هناك العديد من الأنشطة الترفيهية مثل البدالات النهرية،  والطفطف  وسينما 3d، وسيارات الجولف والتى يمكن لأى زائر الاستعانة بها بشكل خاص ، وكذلك الملاهي .

سعر التذكرة
 

وقالت الدكتورة مها صابر إن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات و 20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات ، وستفتح حديقة الحيوان أبوابها من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4.30 مساء خلال أيام عيد الفطر، لافتة إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد. 

وأوضحت أن تزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان يجعل الإقبال أقل، من أعياد شم النسيم  فى السنوات الماضية،  معلقة :" إذا زاد الإقبال فى أعياد شم النسيم سيتم مد مواعيد إغلاق حديقة الحيوان " .
 

رسوم المتحف الحيواني 

وتابعت قائلة :"رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد، و5 جنيهات للفرد رسوم دخول بيت الضباع، و20 جنيها للفرد سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان" .

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