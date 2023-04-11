دهس المصلين وطعن إمام بالصلاة| 48 ساعة جرائم ضد المسلمين بكندا وأمريكا

تعرض إمام مسجد مصري الجنسية لحادث أليم بأحد المساجد في الولايات المتحدة الاميركية، حيث إنه تعرض للطعن وهو ساجد أثناء الصلاة الفجر .

تفاصيل حادث طعن الإمام

طعن الإمام الذي يدعى سيد النقيب، أثناء تأدية صلاة الفجر، داخل مسجد عمر، في جنوب باترسون.

وأكد عبد حمدان، المتحدث باسم المسجد، أن المسجد كان يوجد به أكثر من 200 مصلي، أثناء وقوع الحادث، وهذا ما أدى إلى الإمساك بمرتكب تلك الواقعة.

ومن جهته، قال رئيس البلدية "أندريه صايغ"، إنه زار الإمام سيد النقيب في المستشفى بعد الحادث بقليل، وقال إن الإمام في حالة مستقرة في المركز الطبي لجامعة القديس يوسف.

وأشار رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، إلى أنه سيتم توفير الأمن اللازم للمسجد والمصلين، وأن الشرطة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة الشنيعة وتقديم المتهم للعدالة.

تفاصيل عن مسجد عمر بن الخطاب بأمريكا

يبلغ مرتك تلك الجريمة من العمر 32 عام، بينما يبلغ إمام المسجد من العمر 65 عام، ولا سيما ان مسجد عمر بن الخطاب هو أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون في الولايات المتحدة الاميركية.

حادث تمزيق المصحف ودهس المصلين في كندا

في سياق آخر، أدانت وزيرة التجارة الكندية ماري نج، أول أمس الأحد، حادث تمزيق رجل المصحف ومحاولته دهس المصلين، ووصفته بجريمة كراهية ضد مسلمين كندا.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "شعرت باستياء شديد بعد سماعي عن جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية".

وأضافت: "خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانا للمجتمع والسلام، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم.. لا مكان لهذا العنف وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا أو في كندا".

وتابعت: "سنستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يشعر الجميع بالأمان في هذا البلد وسوف نبقى ملتزمين بمكافحة هذا السلوك الشائن".

ولم تذكر الوزيرة تفاصيل الواقعة التي أدانتها.

رد فعل مسلمين كندا

وكانت جمعية ماركام الإسلامية قد ذكرت في بيان رسمي، أنها كانت هدفا لجريمة كراهية، وأن المهاجم قد جاء إلى المسجد في بلدة ماركام، التي تبعد 30 كيلومترا شمالي تورونتو، يوم الخميس الماضي، حيث أقدم على سباب المصلين، وتمزيق نسخة من المصحف.

وأشار البيان إلى أن المعتدي تحدث إلى المصلين بشكل غاضب ثم حاول بعد ذلك دهس بعضهم بسيارته.

وكان المجلس الوطني للمسلمين الكنديين قد أوضح تغريدة على موقع "تويتر" إنه "منزعج للغاية" من تلك الحادثة.

وأوضح المجلس أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن تلك الواقعة.