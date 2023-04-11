ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟.. داعية إسلامي يوضح

قال الداعية الإسلامي حافظ عبد الحليم حافظ؛ إن تأثير الشيطان يضعف في رمضان ويزداد ضعفه بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والحالة الايمانية الموجودة أثناء رمضان بشكل عام وذلك يساعد على عدم الاستجابة لوساوس الشياطين؛ مشيرا الى أن معنى كلمة تصفيد الشيطان أي يقيد الشيطان من رقبته بسلاسل .

أضاف خلال لقائه ببرنامج “أما بعد” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية؛ أن الالتزام بالصيام والصلاة والذكر في رمضان والاجواء الايمانية تساعد على اكتشاف القدرات والقوة الموجودة بداخل الإنسان من التزام بالطاعة والابتعاد عن المعصية وتجنب العصبية والغضب حتى يحافظ الانسان على صيامه.

وتابع أن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية حلال ومباح فعلها لكن يتم تقييدها في نهار رمضان ويلتزم المسلم بذلك ويستطيع ان يمنع نفسه عن كل ما أحل الله في نهار رمضان، فمن هنا يكتشف الإنسان نفسه انه يستطيع ان يلتزم ويبتعد عن ما حرم الله سواء في رمضان أو باقي العام؛ مضيفا أن رمضان مثل المرايا تبرز القدرات لدى المسلم.