عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟.. داعية إسلامي يوضح

الداعية حافظ عبد
الداعية حافظ عبد الحليم

قال الداعية الإسلامي حافظ عبد الحليم حافظ؛ إن تأثير الشيطان يضعف في رمضان ويزداد ضعفه بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والحالة الايمانية الموجودة أثناء رمضان بشكل عام وذلك يساعد على عدم الاستجابة لوساوس الشياطين؛ مشيرا الى أن معنى  كلمة تصفيد الشيطان أي يقيد الشيطان من رقبته بسلاسل .

أضاف خلال لقائه ببرنامج “أما بعد” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية؛ أن الالتزام بالصيام والصلاة والذكر في رمضان والاجواء الايمانية تساعد على اكتشاف القدرات والقوة الموجودة بداخل الإنسان من التزام بالطاعة والابتعاد عن المعصية وتجنب العصبية والغضب حتى يحافظ الانسان على صيامه.

وتابع أن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية حلال ومباح فعلها لكن يتم تقييدها في نهار رمضان ويلتزم المسلم بذلك ويستطيع ان يمنع نفسه عن كل ما أحل الله في نهار رمضان، فمن هنا يكتشف الإنسان نفسه انه يستطيع ان يلتزم ويبتعد عن ما حرم الله سواء في رمضان أو باقي العام؛ مضيفا أن رمضان مثل المرايا تبرز القدرات لدى المسلم.

العلاقة الزوجية الصيام القرآن معنى تصفيد الشياطين اكتشاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

اجتماع عاجل.. مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية

ترشيحاتنا

أم شوقي الشمتانة.. ما أسباب نحاف مديحة البكري حماة جعفر العمدة؟

ضبابية في إسرائيل حول الاتفاق على خطة الإصلاح القضائي

فرض حظر التجوال ومقتل عمال إغاثة.. إثيوبيا تشتعل مع اندلاع أزمة إقليم أمهرة

بدون وقود.. 5 سيارات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

حكم ممارسة النساء للرياضة.. الإفتاء تكشف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

بالبواريك والقبعات.. إطلالات دنيا سمير غانم في تتر مسلسل جت سليمة تخطف الأنظار

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

فيديو

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

غدر به وهو ساجد.. تفاصيل مؤلمة في حادث طعن إمام مسجد مصري بأمريكا|شاهد

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

اﻟﻤﺰﻳﺪ