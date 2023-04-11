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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء ميهوب: الدوري المصري يوجد فيه 4 ميسي و7 دونجا

صدى البلد

قال علاء ميهوب لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق إن تصريح "لو خسرت 5 هدفن نفسى فى الملعب" تعبير كمشجع وليس لاعب سابق فى الأهلى، مضيفا أنه على اللاعبين أن تشعر بالجمهور وتخرج كل الإمكانيات فى الملعب حتى لو خسرت.

وأوضح علاء ميهوب خلال تصريحات إذاعية للشباب والرياضة عبر برنامج النجوم فى رمضان مع الإعلامى محمد الليثى أن "اللعب فى الأهلى نعمة اللاعب لأن الشهرة ستستمر حتى بعد ما يموت والكل يحسد لاعبى الأهلى بسبب الشهرة " .

وأكد علاء ميهوب أن النجم الألمانى كروف وحسن شحاتة نجم الزمالك الاسبق سبب تفضيل ارتدائه القميص رقم 14 .

وأضاف علاء ميهوب: "محمود الخطيب قام بمنحى القميص رقم 10 عقب اعتزاله كرة القدم".
  

واستطرد أن الدورى المصرى يمتلك 4 لاعبين يطلق عليهم لقب ميسى ولم يظهرون إمكانيات قوية ولم ينضموا للمنتخب حتى الآن.

واختتم علاء ميهوب: "لابد من عدم الاهتمام بالألقاب والأسماء والتركيز فى الملعب والظهور بشكل قوى فى المباريات والتألق، حيث نمتلك 4 ميسى و7 دونجا و3 بيكهام ولا يمتلكون إمكانيات".

الأهلى الدوري المصري الزمالك النادي الأهلي منتخب مصر محمود الخطيب

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