تصاميم مبهرة.. مصممة فن الباتيك: أنفذ مشروعي من المنزل

كشفت المصممة إيمان فرج، تفاصيل ومعلومات عن فن الباتيك، ومشروعها الذي تنفذه من المنزل، قائلة:" اعمل في مجال فن الباتيك منذ 4 سنوات وأعمل من المنزل ".

وقالت إيمان فرج في حوارها في برنامج " باب رزق " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"والدتي تساندي في عملي في فن الطباعة بالشمع ".

وعرضت إيمان فرج تصاميم مبهرة ورائعة من فن الطباعة بالشمع على القماش .

وقالت إيمان فرج :" أقوم بشراء أنواع مختلفة من القماش من أجل الطباعة بالشمع عليها وأقوم بتجربة العديد من أنواع الأقمشة ".

وأضافت إيمان فرج :" أقوم بعدة مراحل ومنها الطباعة بالشمع ثم وضع الصبغة بمختلف الألوان على القماش".