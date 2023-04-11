توفر مساحة تخزين.. Google تطلق ميزة الأرشفة التلقائية للتطبيقات مع نظام أندرويد

تعمل شركة جوجل Google الأمريكية حاليا على الدفع بميزة "الأرشفة التلقائية" الخاصة بها على نظام التشغيل الخاص بها أندرويد Android .

وفقا لتقرير موقع gsmarena التقني المتخصص، تعمل خاصية الأرشفة التلقائية على تفريغ التطبيقات غير المستخدمة من جهازك بلا uninstall و دون حذف بيانات المستخدم الخاصة بك، مما يسهل عليك إعادة تنزيلها مرة أخرى دون الحاجة لملء البيانات مرة أخرى.

الميزة الجديدة مشابهة لميزة Offload Unused الموجودة على نظام التشغيل آي أو إس iOS في هواتف آيفون من Apple ويمكنها توفير ما يقرب من 60٪ من مساحة التخزين المخصصة للتطبيقات دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق. أكدت Google أن ميزة أرشفة التطبيق الجديدة متاحة فقط على التطبيقات المنشورة بتنسيق حزمة التطبيقات App Bundle.

auto-archive

عندما تكون مساحة التخزين الخاصة بك ممتلئة سيُطلب من المستخدم الاشتراك في الأرشفة التلقائية auto-archive مع أي محاولة لتنزيل تطبيق جديد من على متجر جوجل بلاي Play لأن المساحة المتبقية ستكون قليلة جدا.

بمجرد موافقة المستخدم على الاشتراك في الأرشفة التلقائية، سيتمكن نظام أندرويد من إعادة ترتيب البيت من الداخل وخلق مساحة جديدة وتحرير مساحة غير مستخدمة يمكنك من خلالها تنزيل المزيد من التطبيقات وبالتالي هذه الميزة مثل ربة البيت الموفرة في المصاريف، التي تستطيع تدبير أمورها بمهارة.

علامة التخزين السحابي على التطبيقات المؤرشفة

ستظل التطبيقات المؤرشفة تظهر على واجهة المستخدم والشاشة الرئيسية ولكن مع وجود أيقونة سحابة رمادية اللون. إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق مؤرشف ، فإن نقرة بسيطة على أيقونته ستؤدي إلى إعادة تنزيل ملفات التطبيق وستتمكن من الاستمرار في استخدامه كما كان من قبل. سيتمكن المستخدمون من إدارة كل تطبيقات الأرشفة التلقائية وإعادة هيكلتها مرة أخرى من خلال ترس الإعدادات.