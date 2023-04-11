محمود كهربا احتفالا بميدالية كأس مصر: يا ترى عيار كام دي

احتفل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بفوز النادي الأهلي أمس علي فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر، علي طريقته الخاص.

ونشر كهربا صورة له وهو يمسك ميدالية الفوز، عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا: "ياترا هتطلع عيار كام دي".

وحسمت قضية كهربا لصالح الزمالك، حيث إن اللاعب مطالب بدفع مليوني دولار، بجانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويًا تضاف من يونيو 2019، وذلك بسبب انضمامه إلى نادي أفيس البرتغالي في عام 2019 بدون علم إدارة القلعة البيضاء رغم ارتباطه بعقد مع النادي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، أصدر قرارا في 8 فبراير الماضي، بمنح كهربا مهلة لمدة 60 يوما، لتسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك، قبل إصدار حكما بإيقافه مجددا.