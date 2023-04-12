أسوة بالبدل.. عبد المجيد يتقدم بطلب لزيادة معاش الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد مقرر لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين بطلب إلى مجلس النقابة يعرض فيه منح الزملاء أعضاء جدول المعاشات زيادة شهرية مساوية لزيادة بدل التكنولوجيا والتدريبز

قال عبدالمجيد: خلال لقاء جمعني بعدد من الأساتذة رواد المهنة بجدول المعاشات، وتواصل عدد كبير آخر معي خلال الأيام الماضية، طالب الأساتذة بحقهم في زيادة بقيمة المعاش مساوية لزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، التي تم إقرارها مؤخرًا وقدرها 600 جنيه، وهي زيادة مستحقة لأساتذتنا، شيوخ ورواد المهنة، متعهم الله بالصحة والعافية، ومستحقة لمن يتقاضون معاشًا عن أساتذتنا الراحلين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة.

إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس النقابة

وأكمل: بناءً على ذلك، أرجو إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس النقابة المقبل، لتوفير بند مالي لمنح الأساتذة بجدول المعاشات والمستحقين عنهم زيادة قدرها 600 جنيه تُصرف من بداية شهر إبريل بأثر رجعي، وفي أسرع وقت ممكن، نظرًا لما يعانيه الأساتذة من ظروف اقتصادية وتزايد في فاتورة المعيشة والعلاج، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

كما دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، مجلس النقابة إلى اجتماع الخميس المقبل لمناقشة الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي.