خبير: التعليم العالي وفر فرصا بديلة لسفر الطلاب للخارج واستقطاب وافدين

سياحة تعليمية واستثمار..

قال الدكتور عبد الناصر رشاد وكيل تربية جامعة عين شمس وأستاذ التربية المقارنة، إن الدولة حققت عددا من الإنجازات فى عدة مجالات من بينها التعليم العالى، الذى شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد الدكتور عبد الناصر، أن الدولة المصرية نجحت فى إنجاز ما وجهت به القيادة السياسية منذ سنوات بضرورة أن تكون هناك فروع دولية لجامعات أجنبية مرموقة يقع تصنيفها ضمن الـ50 الأوائل على مستوى العالم على أرض مصر، وبالفعل يوجد 7 فروع لكبرى المؤسسات التعليمية المختلفة من بريطانيا وإسبانيا وكندا والبرتغال وألمانيا تزين أحياء وضواحى العاصمة الإدارية لتقدم خريجين منافسين وبقوة فى سوق العمل وفقاً لمتطلبات الذكاء الاصطناعى.

وأشار عبد الناصر رشاد إلي أن هناك العديد من التخصصات والبرامج المتميزة تضمها أفرع الجامعات الموجودة حالياً فى العاصمة، لافتا أن المشاركة بين تلك الجامعات تعمل علي نقل الخبرات والحداثة فى البرامج، ليكون بديلاً عن سفر الطلاب للخارج واستقطاب الطلاب الوافدين.



وأوضح الدكتور عبد الناصر أن الفروع الجديدة نواة حقيقية تكون مركزاً لاستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول الشرق الأوسط واستعادة دور مصر فى الساحة التعليمية وريادتها، مؤكداً أنها مورد إضافى للعملة الصعبة من خلال تطوير الأداء وزيادة عدد الطلاب واستيعاب أكبر قدر من المصريين والحد من فرص سفرهم للدراسة خارج مصر بعد إتاحة كل متطلباتهم.

شهد قطاع التعليم العالي طفرة حقيقة لم يشهدها من قبل وتحول إلى حقيقة ونجحت مصر فى استقطاب فروع دولية لجامعات أجنبية مرموقة يقع تصنيفها ضمن الـ50 الأوائل على مستوى العالم على أرض مصر.