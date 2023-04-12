برفض الشغل مع ابني.. نور الشريف شافني فاشلة ورفضني..ومعنديش مشكلة من تقديم أدوار الأغراء..أهم تصريحات الفنانة ريهام عبد الغفور

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال لقاء لها لبرنامج “حبر سري"، عبر فضائية “القاهرة والناس”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، عن بدايتها الفنية، وأزمة مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

واليكم أبرز التصريحات.

ابني درس الإخراج وشغال تصوير وبرفض الشغل معاه

أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أن إبنها درس الإخراج والتصوير، وهو يعمل في تصوير بعض الأعمال، منوهة بأنه أجل الإخراج بعض الشئ، حتى يكون له القدرة على الإخراج بشكل جيد، حيث إن التصوير هو أفضل له في هذه المرحلة.



وأضافت، أنها تتمنى أن يكون أبنها مخرج كبير، متابعة: "برفض الشغل معاه.. لو اشتغلت معاه هيقولوا أمه بتساعده"، مشددة بأن الجميع أشاد بإمكانيات نجلها في الإخراج.

وتابعت: "عرفته على مديرين التصوير زقيته في مجال الفن ولابد أن يثبت نفسه من خلال العمل الخاص به حتى يطلبه المنتجين"، مؤكدة أنها لن تشترط على أي منتج أن يعمل أبنها معها.

كان لدي مخاوف من خوض تجربة أزمة منتصف العمر

أكدت أنها كان لديها خوف من خوض تجربة "أزمة منتصف العمر"، لأنه فكرة غير تقليدية، ولكن كان لا بد من مواجهة المشلكة ومناقشتها، وهذا الدور من أحب الأدوار لقلبها.

وقالت "إن هناك العديد من القضايا الشائكة في المجتمع، وفكرة المسلسل "حاجة بشعة" وأنا مش متقبلاها".

وتابعتأنها مقتنعة بالمسلسل، “وبالنسبة للفنانة رنا رئيس كنت أرى أنها أصلح فنانة تؤدي الدور”.

والدي سبب دخولي مجال الفن وأتمنى يجمعنا عمل واحد

أكدت، أن والدها لم يتحدث إلى أي شخص من أجل أن أعمل، أو أن أدخل المجال الفني، معلقة “هو بيقدرني وأنا بأقدره وأبويا أكبر بكتير أني اتكلم أنه يمثل معايا”.

وقالت أن والدها كان السبب في دخولها مجال الفن، وتتمنى أن يجمعهما عمل واحد.

وتابعت “حتى الآن لم يأتي العمل المناسب، الذي يمكن أن يجمعني أنا ووالدي

نور الشريف شافني فاشلة ورفضني

أكدت أنها رفضت في الكثير من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، عند بداية مشاركتها الفنية، متابعة: "الاستاذ نور الشريف شافني فاشلة كانت أول صدمة.. واترفضت من مسلسل الرجل الآخر".

وأشارت إلى أن والدها كان سبب دخولها في المجال، كما أنها تتمنى أن تشارك في اي عمل لها، وهو أكبر من أن ترشحه لأي عمل فني حالي، ولا تمتلك ثقافة فرض اي شخص على العمل الفني.

وأوضحت أنها ترفض وتخاف المشاركة في أعمال السيرة الذاتية، ولا تمتلك فكرة وملكة التقليد، كما أن أعمال السيرة الذاتية مختلفة، متابعة: "أنا بخاف جدًا وترفض أن تضع نفسها في مواقف سيئة"

عملت عملية بوتكس بسبب هجوم السوشيال ميديا

كشفت عن خضوعها لعمليات تجميل، مشددة على أنها خضعت لعملية البوتكس؛ بسبب السوشيال ميديا، لكنها لم تشعر بأنها أصبحت أكثر ارتياحًا عقب هذه العملية.

وأضافت، أنها تراجعت عن هذه العمليات بشكل كبير، مؤكدة أن تعليقات الجمهور تفرق معها في أوقات كثيرة جدًا، مضيفة: "أنا حساسه وبتأثر بسرعة جدًا.. واتغيرت بشكل كبير".

وأكدتأنها لا يهمها أن تبرر لأحد حياتها وشخصيتها، مناشدة جمهورها "اقبلونا كما نحن أو اتركونا كما نحن فلا أنتم تملكون حق تعديلنا".

لو قصرت بحق زوجي هقبل الخيانة.. أنا واثقة في نفسي

علقت على تصريح لها بقبولها فكرة خيانة زوجها لها حالة تقصيرها في حقه، مشددة على أن التقصير لم يكن مبرر، كما أن الرجال يختلفون عن السيدات وهناك سيدات أيضًا تخون أزواجها، وهذه جريمة وشيء خاطئ.

وأوضحت أنها ترفض أن تحكم على تجارب الآخرين، حيث إنها تمتلك مبادئ مختلف عن أي شخص آخر، مؤكدة أن الشخص من الخارج يظهر كأنه حكيم.

لن تقصر في حق زوجها

وتابعت: "لو حسيت بالندم هقبل الخيانة.. أنا واثقة في نفسي"، مؤكدة أنها لن تقصر في حق زوجها عليها، وكانت غيورة وهي صغيرة وتثق بزوجها كثيرًا.

تصريح السبكي عن عدم مشاركتي في رمضان كريم 2 ضايقني

قالت إن تصريح المنتج أحمد السبكي بأنها رفضت المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" وعملت نفسها نجمة، ضايقها كثيرًا.

وأضافت "لم أرد عليه، ومردتش عشان الحاج أحمد زي أبويا.. ومش زعلانة منه".

وأوضحت أن هذا التصريح لم يكن لذيذ بالنسبة لها ولم ترد عليه، مؤكدة أنها بطلة وتؤدي الأدوار بشكل جيدًا جدًا والتوفيق من الله، كما أن التوفيق كان حليف لها خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق للمشاركة في الجزء الثاني من "رمضان كريم"، حيث إنه كان عمل منذ 6 سنوات ومن الأكيد أن تكون اختياراتها في الحياة تغيرت بشكل كبير، منوهة بأنها لا تحب أن تكرر الأدوار المشابهة ولم يكن الوقت المناسب لها.

وتابعت: "أنا متكبرتش على الدور، والجزء الأول كان من الأعمال العزيزة عليا"، مؤكدة أن التوقيت لم يكن مناسب لها، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تشارك في أعمال مع المنتج أحمد السبكي، كما أن علاقتها به جيدة جدًا.

كنت أتمنى تقديم جميع الأدوار بما فيها الإغراء

قالت إنها كانت تتمنى أن يكون عندها القدرة على أن تؤدي جميع الأدوار، موضحة أنها لديا قدرات معينة، وهناك أشخاص ممكن أن تسبب لهم الضيق لو قدمت مشاهد معينة.

وأضافت “كنت اتمنى أن أؤدي جميع الأدوار بما فيها الأدور الجريئة”.

واحدة من الفنانات الموهوبات

وتابعت، أن هناك أبناء فنانين اثبتوا أنفسهم ويؤدون أدوارا جيدة، والفنانة حنان مطاوع تعد واحدة من الفنانات الموهوبات.