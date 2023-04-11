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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا عديدة.. جهود الداخلية في يوم واحد.. تفاصيل

صدى البلد

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

 وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. أبرزها الآتي:


في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1978) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (254) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات:- ضبط (5) قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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