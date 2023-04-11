برلماني يطالب بتشجيع ودعم الصناعات الوطنية

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، علي ضرورة تشجيع تحديث الصناعة المصرية من خلال تحديث وتطوير قطاعاتها المختلفة بادخال معدات جديدة من أجل الصناعة الوطنية وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة وتشجيع المستثمرين .

واضاف قريطم خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن هناك تطور كبير بالصناعات النسيجية بمصر، قائلا: هناك مصانع تبهر وقريبا ستكون الصناعات النسيجية في مقدمة الأسواق في التصدير.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلي أنه في القرن الماضي كانت الصناعات النسيجية تحتل المراكز الأولي في الأسواق ، بسبب المعدات الجديدة التي أدخلتها الدولة في تلك الحقبة .

وطالب قريطم ، بتطوير الصناعات الوطنية مثل صناعات الألومنيوم وغيرها ، مشددا علي ضرورة تطوير المعدات والمصانع وضخ استثمارات كبيرة في المصانع الوطنية .

وأكد أن مصانع النسيج بمصر الآن أصبحت في طور المنافسة مع الأسواق العالمية بعد أن أولي لها الرئيس اهتماما كبيرا، قائلا: نقدر نقول النهاردة عندنا صناعات نسيجية ننافس بها



وأفاد أن كل الصناعات الموجودة مثل مصنع كيما بعد تطوير خط الإنتاج الجديد أصبح هناك انتاج كبير ، مشددا علي ضرورة وجود رؤية ثاقبة تتوافق مع الجمهورية الجديدة للحفاظ علي الصناعة الوطنية مما يعود نفعها علي الدخل القومي والميزانية ودورنا كنواب ندعم الصناعة ونطور ادواتنا.

