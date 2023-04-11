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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب والرياضة: ندعم الأنشطة الطلابية في جميع المدارس المصرية

حفل ختام الدورة الرمضانية
حفل ختام الدورة الرمضانية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي جهوده في مجال التربية والتعليم وكذلك مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

 

وتوجه أيضًا وزير الشباب والرياضة بالشكر والعرفان للواء الدكتور محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضي، ومشاركته المجتمعية الدائمة علي مستوي كافة المنافسات مع الأندية والمنتخبات".

 

جاء ذلك خلال حضوره مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة للأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية، والحرص على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تكليفًا وتوجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ علي الصحة والتنشئة في سن صغيرة.

 

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الوزارة بالاتحادات الطلابية، والحرص على لقاءهم بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجات طلاب المدارس المصرية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

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