التنمية المحلية تكشف آخر استعدادات شم النسيم وعيد الفطر.. تفاصيل

أكد الدكتورخالد قاسم، المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق على رؤساء المراكز والأحياء، وتم الاستعداد على قدم وساق، استعدادا لأعياد شم النسيم وعيد الفطر.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إنه تم التركيز على التأكد من توفير جميع السلع داخل المنافذ، حتى لما بعد انتهاء عيد الفطر، والعمل على وجود حملات رقابية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من مديريات الطب البيطري والتموين، والتأكد من سلامة الغذاء وصلاحيته للاستخدام الآدمي.

سيتم التصدي بكل حزم

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم التصدي بكل حزم للمخالفين وسيكون هناك إجراءات رادعة ضدهم.