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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: أكثر من 250 طالبا شاركوا في دورة الوزارة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية
ختام الدورة الرمضانية 2023

قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، أن الرياضة تعد مكسبا حقيقيا للجسد والعقل والروح ، والرياضي الحقيقي لا يعرف الخسارة .

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

وأشارت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ، إلى أن الدورة الرمضانية تمت بمشاركة أكثر من 250 طالب وطالبة في رياضة السباحة و20 فريق من 20 محافظة في كرة القدم، من خلال منافسات قوية على مدار شهر رمضان المبارك .

وأضافت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية : لقد نشأت بين الطلاب علاقات إنسانية ، وزالت حدود المسافات وجمعتهم الرياضة، من أجل وصول كل منهم إلى تحقيق احلامهم بالوصول للبطولة.

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