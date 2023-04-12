أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين .. بكاء روجينا علي الهواء لهذا السبب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد وفيق: العمل مع المخرج خالد يوسف ممتع.. فيديو

أكد الفنان أحمد وفيق، أن العمل مع المخرج خالد يوسف ممتع، مشيرا إلى أنه أعتبره من المخرجين العظماء وهو مخرج ذو فكر مثقف.



غيث الإماراتي يدخل النور علي "أفقر قرية سودانية" ويحولها لجنة

رصدت كاميرا برنامج" قلبي اطمن"، مشاهد الفقر والجوع من قرية تكال البلة بمنطقة أم خيرين في اقليم كردفان على بعد نحو ٥٠٠ كيلومترا عن العاصمة السودانية الخرطوم، ويعيش بها ٢٢ أسرة ينتمون جميعهم الى عائلة واحدة.



محلل سياسي: الرئيس الفرنسي حمل رسائل من الصين بشأن عالم متعدد الأقطاب

قال المحلل السياسي توفيق حميد، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين واضحة المعالم، فهو يحاول تجميع أكبر عدد من الدول خلفه في اتجاه الصين، ولذلك يحتاج دعما أوروبيا لتنفيذ التفاهمات الجديدة مع الصين.



هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وأكدت أنه سيكون هناك أمطار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس.



مفتي الديار المصرية: زكاة الفطر تحسب على أساس الطعام الشائع

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية؛ إن ليلة الرؤية التي توافق 29 رمضان هي جزء من شهر رمضان ولذلك فالمسلمين يصلون فيها التراويح ولذلك من مات قبل مغرب اليوم الأخير في رمضان فوجبت زكاة الفطر عليه ويخرجها من يعوله سواء أب وأم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة.



أشرف زكي: موت أمي أول هزيمة في حياتي.. فيديو

قال الفنان أشرف زكي، إن حلم حياته كان الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، متابعا "كنت مظبط حياتي ولما ماتت والدتي حسيت أن الحياة انتهت تماما وبقيت شخص غير قابل لاستقبال أي شئ".



روجينا: بعد ازدهار نجوميتي خلعت قناع العطاء.. فيديو

قالت الفنانة روجينا، إنها بعد ازدهار نجوميتها أصبحت تستخدم قناع الفرحة دائما، وتركت قناع العطاء لأنه يتحول لحق مكتسب.



كأنهم خدوا قلبي.. روجينا تبكي على الهواء بعد سؤالها عن مرض زوجها

بكت الفنانة روجينا على الهواء مباشرة عند سؤالها عن فترة مرض زوجها أشرف زكي، قائلة: "فترة صعبة أوي في حياتي وحياة بناتي وكنت بلبس قناع الراجل المتحمل المسؤولية".



تاج الدين: الجينوم المصري مشروع قومي يمس كل الأجيال

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الجينوم المصري مشروع قومي ويتبناه ويدعمه الرئيس السيسي.



مفأجاة.. محمد الباز: كنت إمام مسجد وخطيب لسنوات

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، حقيقة عمله كإمام وخطيب مسجد، لمدة سنوات.

بسبب الإخوان وحسن البنا.. لأول مرة محمد الباز يكشف سر خلافه مع عمرو أديب

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، سر هجومه على الإعلامي عمرو أديب، موضحًا: "كنت أعلنت في 2005 عن فيلم عن حسن البنا، وبعدها تم دعوتي لبرنامج عمرو أديب، وفوجئت بوحيد حامد وسيف الإسلام حسن البنا".

داليا مصطفى تكشف عن تفاصيل مشاركتها بمسلسل سره الباتع.. وأهم أعمالها القادمة

أكدت الفنانة داليا مصطفى، أن المشاركة مع فنانين أقوياء بمسلسل “علاقة مشروعة” يساعد على الإبداع أكثر من وجود فنان بمفرده يتحمل العمل، معلقة "لو فنان بمفرده تشعر كما لو أنه يتم التجديف بيد واحدة".