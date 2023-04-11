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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك يعود بشكل طبيعي بعد عطل كبير أثر على المستخدمين عالميا

فيسبوك يعود بشكل
فيسبوك يعود بشكل طبيعي بعد عطل كبير أثر على المستخدمين عالمي

عاد فيسبوك Facebook إلى العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد فترة انقطاع أثرت على عدد كبير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم سواء على التطبيق أو الموقع الإلكتروني. 

 

وأثر انقطاع فيسبوك على عشرات الآلاف من المستخدمين الذين كانوا غير قادرين على الوصول للخدمة كليا سواء من هواتفهم على تطبيق فيسبوك أو حتى على الموقع الإلكتروني، فيما لم يتمكن البعض الآخر من استخدام ميزات التطبيق. 

 

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المستخدمين أشاروا إلى وجود مشكلات في تطبيق وموقع الويب الخاص بفيسبوك ، لكن ما أثار هذه المشكلات غير معروف.

 

وأبلغ موقع Down Detector المتخصص في رصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت والتطبيقات ، أن الشكاوى عن الانقطاع كانت كثيرة ولكن تم تدارك المشكلة، وتم إصلاحه بعد حوالي ساعة واحدة تقريبا. 

 

وأظهر DownDector أن 58 %  من المشكلات المبلغ عنها تتعلق بالتطبيق ، و 35 % لموقع الويب و 6 % تواجه مشكلات في تسجيل الدخول.

 

وضرب الانقطاع نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وولايات أمريكية أخرى وأستراليا والصين وأجزاء من أوروبا. 

 

 

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