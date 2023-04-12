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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعرف نفسك.. حركة يدك على الماوس تحدد شخصيتك

صدى البلد

أظهرت دراسة سويسرية  في زوريخ أن  الطريقة التي يستخدم  بها الأشخاص  لوحة مفاتيح الكمبيوتر تشير إلى مدى الإجهاد الذي يعانون منه .

وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا ، أن طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة الكمبيوتر تعد مؤشر على مدى الشعور بالتوتر .

وأكدت  أن الأشخاص الذين شعروا بالإجهاد كانوا يقومون بتحريك فأرة الكمبيوتربشكل مختلف مقارنة بالذين لايعانون من الأجهاد .

أكدت الدراسة أن الذين عانوا من الإجهاد  يحرّكون مؤشر الفأرة بشكل أكثر تكراراً وأقل دقة في الوقت نفسه .

وخلص الباحثون أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر قد يرتكبون الكثير من الأخطاء عند الكتابة مع التوقف من وقت لاخرفترة قصيرة على النقيض  الأشخاص الذين لايعانون من التوتر  يلجؤون إلى فترات توقف أقل عدداً لكن لفترات أطول  عند الكتابة.

دراسة سويسرية لوحة مفاتيح الكمبيوتر فأرة الكمبيوتر

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