شوبير يوجه رسالة تهنئة لـ حسام البدري بعد فوزه على قطر القطري

هنأ الإعلامي أحمد شوبير حسام البدري بسبب تخطيه نادي قطر القطري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب شوبير :"ألف مبروك لحسام البدرى تخطي نادي قطر القطرى في البطولة العربية بالتوفيق دايما يارب".

فجر حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، مفاجأة وذلك خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة بشأن الجنوب إفريقي موسيماني والسويسرى كولر".

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على "فيسبوك" في تصريح على لسان حسام البدري: "حسام البدري في تصريحات إذاعية: لم أهرب من الأهلي.. وموسيماني أفضل من كولر حتى الآن".