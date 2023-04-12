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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن لجنة تحكيم السوبر.. تفاصيل

طارق السيد
طارق السيد

أعلن طارق السيد لاعب الزمالك السابق، عن التفكير في إسناد إدارة لقاء السوبر إلى طاقم تحكيم مصري وذلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب السيد:"تفكير في إسناد إدارة لقاء السوبر إلى طاقم تحكيم مصري".

 

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الخميس، استضافة أبو ظبي لقاء كأس السوبر المصري بين بطلي الدوري وكأس مصر موسم 2021-2022.

ونشر مجلس أبو ظبي بيانًا أعلن خلاله إقامة لقاء كأس السوبر المصري يوم الجمعة 5 مايو المقبل، بين الزمالك بطل دوري 2021-2022، والفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر قد أقيمت في شهر أكتوبر 2022 في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة على حساب الزمالك.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير الاستمتاع بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية.

طارق السيد نجم الزمالك

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