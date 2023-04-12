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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس أهلي طرابلس يكشف حقيقة إصابة حارس طلائع الجيش بـ«الشمروخ».. فيديو

صدى البلد

قال ساسي بوعون رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي، إنه سعيد بتأهل فريقه إلى الدور الثاني من البطولة العربية، على حساب طلائع الجيش، بعد الفوز عليه ذهابًا 2-1، ثم التعادل معه 1-1 إيابًا.

وأضاف بوعون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جون إيبوكا المعار لفريقه من سيراميكا كليوباترا، يُقدم أداءً مميزًا منذ انضمامه، وأصبح أبرز اللاعبين في الدوري الليبي ككل.

وأشار إلى أن هناك مقترحات بشأن مستقبل إيبوكا مع الفريق، سواء بتمديد الإعارة أو شراء عقده نهائيًا من سيراميكا كليوباترا، وهذا المقترح هو الأقرب، لأهميته في صفوف أهلي طرابلس.

وعن تعرض أحمد شعبان حارس طلائع الجيش، للإصابة بالشمروخ الذي ألقاه أحد المشجعين، قال بوعون، إنه لم تحدث إصابة على الإطلاق، مضيفًا «أتحمل المسؤولية كاملة إذا أصيب اللاعب، ولكنه لا يعاني من أي جرح على الإطلاق».

واختتم رئيس أهلي طرابلس الليبي، تصريحاته، بأنه متفائل بمشوار الفريق في البطولة العربية التي يأمل مواصلة نتائجه المميزة فيها والتأهل إلى دور المجموعات، ومن ثم المنافسة على البطولة.

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