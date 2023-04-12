لو التطبيقات دي على موبايلك.. فهناك من يتجسس عليك

يقوم العديد من الأشخاص بتحميل بعض التطبيقات اعتقادا منهم أنها مفيدة لإنجاز بعض الأشياء، ولكن هذه التطبيقات قد تعرضك بالفعل للخطر، حيث تعمل على سرقة هويتك وحتى اختراق حساباتك المصرفية.

وبحسب مجلة Reader's Digest فإن هناك عدد من التطبيقات الخطيرة التي لا يجب أن تتواجد على هاتفك الذكي على الإطلاق، حيث أن تحميلها وتثبيتها على هاتفك سيعرض بياناتك للخطر كما تعتبر هذه التطبيقات بمثابة جهة تجسس على هاتفك الذكي.

تطبيق CamScanner



وهو تطبيق يعمل كماسح ضوئي على الهواتف، وحدد خبراء في الأمن السيبراني من بينهم آنا بيرا تطبيق CamScanner، بأنه يحمل مكونًا ضارًا مثبتًا في التطبيق يعمل بمثابة أداة تنزيل على برامج خطيرة ويواصل جمع الملفات المصابة، موضحة أنه يمكن أن يؤدي هذا النوع من التطبيقات إلى إتلاف الهواتف بشكل خطير ويجب إلغاء تثبيته على الفور.

تطبيق DoorDash



وظهر تطبيق DoorDash في تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، كشف عن كمية مزعجة من البيانات الشخصية التي يتتبعها التطبيق ويشاركها مع كيانات أخرى، كما كشف التحقيق أنه عندما تفتح التطبيق ، فإنك ترسل بياناتك إلى 9 متتبعين منفصلين تابعين لجهات خارجية.

تتضمن هذه البيانات معلومات مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وعنوانك الفعلي ، بالإضافة إلى طراز هاتفك وطرازه، علاوة على ذلك ، يتم أيضًا استخدام متتبعات الإعلانات على فيسبوك و Google بواسطة التطبيق.

تطبيقات المواعد مثل Tinder و Grindr

ويجمع كل من Tinder و Grindr أكثر من 50 % من بياناتك الشخصية منها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والتوظيف وحتى حالات ملكية الحيوانات ، بما يتجاوز بيانات الموقع، وفي عام 2020 ، تعرضت 5 تطبيقات مواعدة مختلفة منها هذين التطبيقين لانتهاكات ، وتسريب معلومات من ملايين الملفات الشخصية ، مما عرض المستخدمين لخطر التصيد الاحتيالي والاحتيال عبر الهاتف وسرقة الهوية.

تطبيق Ring doorbell

ووجد تحقيق أجرته مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن تطبيق Ring doorbell مليء بأجهزة التتبع التابعة لجهات خارجية والتي تنشر الأسماء وعناوين IP وشركات شبكة الهاتف والمعرفات الثابتة وبيانات المستشعر إلى 4 شركات تسويق وتحليلية.