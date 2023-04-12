تصعيد خطير.. تحذير عاجل لـ أمريكا بشأن تواجد قواتها في أوكرانيا

قال موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأمريكي، إن الولايات المتحدة خاطرت بشكل كبير بإرسال قوات الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا.

وحلل الموقع الأمريكي، التسريب الأخير لوثائق “البنتاجون” السرية التي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن و حلف الناتو لتقويتها.

وقال إن "تدريب هؤلاء العسكريين لا يتم فقط في الغرب، ولكن أيضا من قبل 71 جنديا أمريكيا يتمركزون على أراضي أوكرانيا، إلى جانب 97 من القوات الخاصة لحلف الناتو".

وأولى موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”، اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الكونجرس والشعب الأمريكي لم يتم إبلاغهما بوجود قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” علي أراضي أوكرانيا.

وقال: "من الواضح أن وجودهم يشكل خطرا بأن يُقتلوا أو يُعتقلوا".

وأوضح أنه “يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد خطير للوضع”.