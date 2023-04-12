ميدو: يجب تغيير لائحة العقوبات الخاصة بالسب الجماعي

شدد أحمد حسام ميدو، على ضرورة تغيير لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بالعقوبات خلال المواسم المقبلة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من وجهة نظري، قانون السب الجماعي في اللائحة لابد من تغييره، كيف للاعب يتعرض والده للسب، ويتعرض النادي لـ 20 ألف جنيه كغرامة، هذه الغرامة هزلية لابد أن تكون على الأقل 100 ألف".



وأضاف: "هناك سب لرمضان صبحي بأسوء الألفاظ، هل الأم رخيصة كذلك، لابد من تغليظ العقوبات الموقعة على الجمهور".



واختتم: "الجمهور سيستمر في سب اللاعبين إذا استمرت الغرامة بواقع 20 ألف جنيه".