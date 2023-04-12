أسعار هيونداي سانتافيه موديل 2023 الجديدة في الإمارات| صور   

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي أسطولاً متنوعا من السيارات الرائدة بدول الإمارات، تعتبر هيونداي سانتافيه موديل 2023 أحد أهمها في فئة الكروس اوفر الرياضية.
محرك السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023
تتوفر السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023 بنوعين من المحركات
- الأول يضخ قوة تصل الى 176 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 10.1 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 195 كيلومتر في الساعة.
- الثاني يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.
قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023
الطول الكلي: 4.785 متر
العرض الكلي: 1.900 متر
الارتفاع الكلي: 1.685 متر
قاعدة العجلات: 2.765 متر
سعة صندوق السيارة: 1036 لتر
أسعار هيونداي سانتافيه موديل 2023:
- هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 102,999 درهم.
- هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 118,999 درهم.
- هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 159,999 درهم.