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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي سانتافيه موديل 2023 الجديدة في الإمارات| صور   

هيونداي سانتافيه
هيونداي سانتافيه موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي أسطولاً متنوعا من السيارات الرائدة بدول الإمارات، تعتبر هيونداي سانتافيه موديل 2023 أحد أهمها في فئة الكروس اوفر الرياضية.

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هيونداي سانتافيه موديل 2023

محرك السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023 بنوعين من المحركات 

  • الأول يضخ قوة تصل الى 176 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 232 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 10.1 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 195 كيلومتر في الساعة.

 

  • الثاني يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.

 

هيونداي سانتافيه موديل 2023

 قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023

الطول الكلي: 4.785 متر

العرض الكلي: 1.900 متر

الارتفاع الكلي: 1.685 متر

قاعدة العجلات: 2.765 متر

سعة صندوق السيارة: 1036 لتر

هيونداي سانتافيه موديل 2023

أسعار هيونداي سانتافيه موديل 2023:

  • هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 102,999 درهم.
  • هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 118,999 درهم.
  • هيونداي سانتافيه موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 159,999 درهم.

 

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