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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موتهم من الرعب.. سجن رجل صيني 6 أشهر بسبب تخويف الدجاج

موتهم من الرعب..
موتهم من الرعب.. سجن رجل صيني 6 أشهر بسبب تخويف الدجاج

في حادثة غريبة، حكمت المحكمة على رجل صيني السجن لإخافته الآلاف من دجاجات جاره حتى الموت، انتقامًا منه بسبب خلاف وقع بينهما.

وكجزء من مخطط للانتقام، تسلل الرجل إلى مزرعة جاره واستخدم مصباحًا يدويًا لتخويف الطيور، مما تسبب في انقلابها على بعضها البعض، وفقًا لما ذكرته صحيفة تشاينا ديلي.

تسبب الضوء الساطع في احتشاد الدجاج في زاوية حظيرتهم، وعندما أصيبوا بالذعر، داسوا على بعضهم البعض أثناء محاولتهم الهرب.

وذكرت التقارير كذلك أن الحادث وقع بسبب خلاف وقع بين الجارين العام الماضي، عندما قطع جو أشجار تشونج دون إذنه، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي.

ألقت الشرطة القبض على الرجل ويدعى جو بعد دهس 500 من الطيور حتى الموت، وكان قد دفع قبلها مقابل تعديه الأول على أشجار جاره، حيث أمرته المحكمة بدفع تعويض 3000 يوان.

وبسبب غضبه من العقوبة، عاد إلى مزرعة تشونج لتنفيذ مخططه للمرة الثانية، مما تسبب في نفوق 640 دجاجة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي.

وقالت السلطات إن نحو 1100 دجاجة نفقت خلال حادثتي التعدي على ممتلكات جاره، مما عرضه للسجن 6 أشهر.

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