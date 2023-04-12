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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نوع واحد من الخبز هو سر رشاقة المشاهير.. إليك طريقة تحضيره

صدى البلد

أكدت جين ماكدونالد وهي مغنية ومقدمة تلفزيونية وممثلة بريطانية أثناء مشاركتها في برنامج Sugar Free Farm،أن سر نحافتها  ورشاقتها هو تناول "نوع واحد من الخبز" يساعد في "تحقيق أهداف إنقاص الوزن".
وفقا لموقع أكسبريس أشارت إلى أن سر رشاقتها أيضا هو التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات ، بما في ذلك الخبزوأكدت أنها  اضطرت للتخلي عن الخبز تمامًا ، باستثناء "نوع واحد". وأوضحت النجمة التلفزيونية أن أخصائية التغذية أعطتها وصفة لخبز خاص تصنعه دائمًا في المنزل ، وهو الآن "الخبز الوحيد الذي أتناوله" ، على حد زعم جين.

وصفة تحضير الخبز

وأوضحت جين: "أن وصفة تحضير الخبز لا تحتوي على خميرة ، بل هو مصنوع من بذور اليقطين ، وبذور عباد الشمس ، ودقيق القمح الكامل ، والشوفان ، والزبادي".
وفقًا للخبراء في Foodly ، فإن "تناول معظم أنواع الخبز ينتج المزيد من السكر في الجسم حيث يتحول الخبز إلى كربوهيدرات وسكريات بسيطة".

وصفة سريعة للرشاقة

شاركت جين وصفتها المفضلة التي أعتمدتها طوال فترة الرجيم  وهي كالتالي: "أخلطي مزيجًا من الخضر النيئة وبذور الكتان وبذور الشيا والسبانخ واللفت والنعناع والموز. مؤكدة  أن الخضر النيئة هي التي تمنحك الكثير من الطاقة ".

مقدمة تلفزيونية ممثلة بريطانية تحضير الخبز سكريات بسيطة

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