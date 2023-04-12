ببطارية عملاقة .. ملك الهواتف المتوسطة من سامسونج | تفاصيل

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف متميز من الفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة تحت اسم Galaxy F54 حيث سيضم الهاتف مواصفات فائقة أبرزها بطارية ذات سعة كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير، مع كاميرا أساسية دقة 108 ميجابيكسل، وشاشة مميزة بالإضافة إلى معالج يقدم أداءً قويًا.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy F54 سينطلق في الأسواق العالمية خلال أيام منها السوق الهندية والأسواق اللبنانية والسورية وعدد من الأسواق الأخرى، كما أن الهاتف من المتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة نظرا لقدراته المميزة.

وليس من المعروف إذا كان الهاتف هو مجرد نسخة أخرى من هاتف Galaxy M54 الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، أم انه نسخة جديدة مع مواصفات مشابهة.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F54 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.7 بوصة مع دقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، وألوان الأزرق والفضي.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy F54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS ، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy F54 على بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13، مع واجهة مستخدم للسوفت وير One UI 5.1.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy F54 بمعالج من سامسونج من نوع Exynos 1380 مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.