عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية عملاقة .. ملك الهواتف المتوسطة من سامسونج | تفاصيل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy F54

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف متميز من الفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة تحت اسم Galaxy F54 حيث سيضم الهاتف مواصفات فائقة أبرزها بطارية ذات سعة كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير، مع كاميرا أساسية دقة 108 ميجابيكسل، وشاشة مميزة بالإضافة إلى معالج يقدم أداءً قويًا.  

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy F54 سينطلق في الأسواق العالمية خلال أيام منها السوق الهندية والأسواق اللبنانية والسورية وعدد من الأسواق الأخرى، كما أن الهاتف من المتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة نظرا لقدراته المميزة. 

 

وليس من المعروف إذا كان الهاتف هو مجرد نسخة أخرى من هاتف Galaxy M54 الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، أم انه نسخة جديدة مع مواصفات مشابهة. 

 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F54 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.7 بوصة مع دقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، وألوان الأزرق والفضي.  

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy F54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS ، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy F54 على بطارية عملاقة سعة  6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13، مع واجهة مستخدم للسوفت وير One UI 5.1. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy F54 بمعالج من سامسونج من نوع Exynos 1380 مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت. 

سامسونج شركة سامسونج هاتف Galaxy F54 هاتف Galaxy M54 هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

بعد اختفاء أسلحة.. مقتل 4 في حادث إطلاق نار بمحطة عسكرية بالهند

كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

رجل بوجهين وطيور غريبة.. فك لغز جدارية غامضة عمرها 1400 سنة في بيرو|شاهد

انخفاض سعر الدولار عالمياً مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكية

توصيلة الموت..سائق يفقد سيارته وحياته بشبرا الخيمة.. تفاصيل صادمة

النواب يناقش مشروع قانون الجنسية المصرية ..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

سحر مدفون في حذاء هدية.. صدمة عروس شابة بسبب صديقة العمر

نوع واحد من الخبز هو سر رشاقة المشاهير.. إليك طريقة تحضيره

فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ