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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: مدرب الزمالك الجديد مقاتل والفريق لديه 3 أهداف هذا الموسم

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لا يزال يملك أهداف لتحقيقها فيما تبقى من الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لا يزال لديه أهداف من هذا الموسم، لديه مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في شهر مايو المقبل، وعلى الأقل لابد من أن يتأهل إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".


أضاف: "الزمالك سيكون أنقذ الموسم حال وصل إلى وصافة الدوري وضمن التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا موسم الزمالك ليس ناجحا بالطبع، ولكن حال وصوله لوصافة الدوري سيكون قادرا على البناء للموسم الجديد".


وواصل: "أوسوريو مدرب الزمالك الجديد مدرب صاحب خبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع النجوم والإعلام بشكل جيد جدا، ومدرب لديه شغف ورجل مقاتل".


واختتم: "الزمالك لديه 3 أهداف هذا الموسم، البطولة الأولى السوبر المصري أمام الأهلي وهي بطولة إنقاذ الموسم لفريق كرة القدم، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك، وكذلك إنهاء الدوري في المركز الثاني، والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد".

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