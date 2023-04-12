عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الأمريكية في عام 2024 لأي سبب قانوني، في الوقت الذي يواجه إدانة محتملة في قضية "مدفوعات الصمت".

وردًا على سؤال بشأن التخلي عن سباق الانتخابات في حال الإدانة، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "لا، لن اتخلى أو انسحب أبدًا - هذه ليست مسألة قد أفعلها"، حسب صحيفة “هيل” الأمريكية.

كما قال ترامب، إن الرئيس جو بايدن قد لا يكون قادرًا حتى على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك شيئاً خاطئاً بالنسبة للرئيس الحالي.

وأوضح ترامب عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: "أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئاً خاطئاً، لا أعتقد أنه يستطيع الترشح".

كما حذر ترامب من أسلحة العصر الحديث،لافتًا إلى المشكلة الأكبر  التي تواجه البلاد هي "الاحتباس الحراري".

وتابع أن مشكلة الولايات المتحدة لا تكمن في روسيا ولكن في الراديكاليين الذين لديها، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية عظيمة وتريد مساعدة البلاد.

ترامب الانتخابات الأمريكية روسيا السعودية دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

ترشيحاتنا

ترامب يفجّر مفاجأة بشأن المسئول عن تفجيرات نورد ستريم

مكافأة بالملايين لمن يدلي عليه.. واشنطن تبحث عن إرهابي دولي في سوريا

وزير النقل: منهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه لقطاع السكك الحديدية

حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

ميدو: مدرب الزمالك الجديد مقاتل والفريق لديه 3 أهداف هذا الموسم

تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

3 مصائب.. محمد عبد المنعم: أمي كانت في الكعبة ودعتلي أخدت طرد

ضبط «تيك توكر» مصرية شهيرة تبث مقاطع فيديو خادشة.. من هي؟

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ