حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الأمريكية في عام 2024 لأي سبب قانوني، في الوقت الذي يواجه إدانة محتملة في قضية "مدفوعات الصمت".

وردًا على سؤال بشأن التخلي عن سباق الانتخابات في حال الإدانة، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "لا، لن اتخلى أو انسحب أبدًا - هذه ليست مسألة قد أفعلها"، حسب صحيفة “هيل” الأمريكية.

كما قال ترامب، إن الرئيس جو بايدن قد لا يكون قادرًا حتى على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك شيئاً خاطئاً بالنسبة للرئيس الحالي.

وأوضح ترامب عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: "أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئاً خاطئاً، لا أعتقد أنه يستطيع الترشح".

كما حذر ترامب من أسلحة العصر الحديث،لافتًا إلى المشكلة الأكبر التي تواجه البلاد هي "الاحتباس الحراري".

وتابع أن مشكلة الولايات المتحدة لا تكمن في روسيا ولكن في الراديكاليين الذين لديها، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية عظيمة وتريد مساعدة البلاد.