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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من الغبار الناعم| عاصفة ترابية تضرب كوريا الجنوبية بأكملها

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب كوريا الجنوبية بأكملها

ضربت عاصفة ترابية صفراء كوريا الجنوبية بأكملها تقريبا اليوم الأربعاء، بعد أن نشأت في صحراء جوبي في شمال الصين ومنغوليا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية.

وانتشرت العاصفة الصفراء في جميع أنحاء البلاد تقريبا وستؤثر على كوريا الجنوبية بأكملها حتى يوم غد الخميس، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت السلطات إنه تم إصدار تحذير من الغبار الناعم لجميع أنحاء كوريا الجنوبية.

ونصحت السلطات الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وكبار السن والأطفال بالبقاء في منازلهم واستخدام الأقنعة الواقية عند الخروج.

وجدير بالذكر ان كوريا الجنوبية تعرضت لرياح قوية أمس، الثلاثاء، تسبب في تأجج النيران وحرق أجزاء من مدينة ساحلية على الساحل الشرقي للبلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإجبار المئات على الفرار قبل أن يبطئ هطول الأمطار.

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واستغرق الأمر ثماني ساعات وحاول نحو 3000 رجل إطفاء إخماد النيران التي اندلعت في جبل في الجزء الأوسط من جانجنيونج في حوالي الساعة 8:30 صباحًا ودمرت حوالي 70 منزلاً ومباني أخرى.

وتباطأت جهودهم في البداية بسبب الرياح القوية التي جعلت من الصعب تحليق الطائرات المسقطة بالماء، لكن المسؤولين تمكنوا من نشر طائرات هليكوبتر في فترة ما بعد الظهر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الرياح في منطقة جانجنيونج تهب بسرعة 103 كيلومترات (64 ميلا) في الساعة. كما أجبرت الرياح القوية مشغلي السكك الحديدية على إلغاء ما لا يقل عن اثني عشر قطار ركاب بين جانجنيونج والمدن الساحلية الشرقية الأخرى مثل دونجهاي وسامشيوك.

وغطى الحريق أكثر من 379 هكتارا (936 فدان).

وقد تم إجلاء أكثر من 550 شخصا إلى مرافق تشمل ساحة للتزلج على الجليد وصالة ألعاب رياضية للمدارس الإعدادية.

الأرصاد الجوية السكك الحديدية هيئة الأرصاد الجوية كوريا الجنوبية عاصفة ترابية رياح قوية

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