موريتانيا تبحث مع البنك الدولي مختلف قضايا التعاون والشراكة

بحث وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو ووزير المالية الموريتاني أسلم ولد امبادي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، مع عبد السلام بلوو المدير التنفيذي وممثل المجموعة الإفريقية في مجلس إدارة البنك الدولي، مختلف قضايا التعاون والشراكة، التي تربط موريتانيا والبنك الدولي.



جاء ذلك في إطار الاجتماعات التي يجريها الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، قبيل انطلاق اجتماع وزراء ومحافظي المجموعة الإفريقية الثانية بالبنك الدولي.



كما بحث الوفد مع المدير التنفيذي وممثل المجموعة الإفريقية في مجلس إدارة البنك الدولي سبل تطوير الشراكة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما.