اكتئاب شديد .. هل حاول سعد لمجرد التخلص من حياته داخل محبسه ؟

خلال الساعات الماضية ، انتشرت عدد من الشائعات تفيد بدخول الفنان المغربي سعد لمجرد في حالة اكتئاب حاد داخل محبسه في فرنسا ، بل ان تلك الشائعات وصلت الي اقدامه علي خطوة الانتحار .

ونفت احدي الصحف المغربية الشهيرة تلك الشائعات موكدين ان سعد لمجرد يواجه بتلك الازمة بصبر شديد ، وانه ينتظر خلال الفترة القادمة الاستأنف المقدم الي القضاء علي حكم حبسه حيث يضع عليه امالا كبيرة .

وكانت قد نشرت غيثة العلاكى زوجة الفنان سعد لمجرد تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه له رسالة مؤثرة فى يوم عيد ميلاده والذى يقضيه فى السجن بعد حبسه 6 سنوات فى قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا.

وقالت غيثة العلاكى: “على الرغم من أننا بعيدون عن بعضنا فأعلم أننى أفكر فيك فى يومك الخاص ”يوم ميلادك" أتمنى أن تقضى وقتًا رائعًا.

وأضافت غيثة العلاكي: “لا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معا مرة أخرى.. عيد ميلاد سعيد.. سأفكر فيك اليوم مثل كل يوم وآمل أن تقضى وقتًا رائعًا فى الاحتفال بتقدمك عامًا آخر”.

وأوضحت غيثة العلاكى: ليس هناك شك فى أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة ولكننى أريد أن أطمنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبى لك أنت إلى الأبد فى قلبى".