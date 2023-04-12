عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: الروس يبنون 3 خطوط دفاعية وتوقعات بهجوم أوكراني على ميليتوبول

صدى البلد

   ذكرت بيانات استخباراتية لوزارة الدفاع البريطانية اليوم/الأربعاء/ أن روسيا انتهت من إقامة ثلاث مستويات من المناطق الدفاعية في حوالي 120 كم من منطقة زاباروجيا.


ووفقا لتحديث استخباراتي جديد نشرته الوزارة في صفحتها عبر تويتر: "خلال الأسابيع الأخيرة، واصلت روسيا تطوير خطوط دفاعية واسعة النطاق في منطقة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، ومن المرجح أن تكون المنطقة من مسؤولية المجموعة الجنوبية للقوات الروسية".


وأكملت روسيا الآن بناء دفاعاتها المكونة من ثلاثة خطوط في منطقة زاباروجيا بجنوب أوكرانيا على بعد حوالي 120 كم في هذا القطاع، وتتكون المناطق من خط أمامي لمواقع القتال المتقدمة ، تليها منطقتان من دفاع أكثر تعقيدا لا ينفصلان تقريبا. وتقع كل منطقة على بعد حوالي 10-20 كيلومترا خلف خط المواجهة.


وتعتقد المخابرات البريطانية أن روسيا بذلت جهودا لتنفيذ الأعمال الدفاعية لاعتقادها أن أوكرانيا قد تشن هجوما في المستقبل ضد ميليتوبول، وذكر التقرير أن: "الدفاعات لديها القدرة على أن تكون عقبات هائلة ، لكن فائدتها تعتمد بشكل كامل تقريبا على دعمها بعدد كافٍ من المدفعية والأفراد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان قوات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية حاليا حشد هذه 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

بنك الطعام وwe يدعمان 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

السيطرة على حريق بأحد المساجد في الدقهلية

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ