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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: نوافق على اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

 أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

وقال النائب علاء عصام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي "  أوافق على الاتفاقية ونستهدف  نقل التكنولوجيا و تعلم خبرات الآخرين. 

و أضاف علاء عصام: "لدينا تخوف يتمثل أنه في بعض الأحيان يتدخل الشركاء الأجانب في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ الشراكات و المنح وهذا أمر خطير .


و طالب النائب بالتعامل مع كافة الشركاء من خلال ضوابط حاكمة  منعا للتدخل في عمل المؤسسات " وهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.

كما تستهدف الاتفاقية دعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر ، و  تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة ، و  تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها. تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف. تشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

النائب علاء عصام الحوكمة الاقتصادية الشاملة الولايات المتحدة الامريكية جمهورية مصر العربية التكنولوجيا

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