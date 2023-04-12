تعرف على موعد نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور، موعد مباريات نهائي بطولة كأس مصر للسيدات عن الموسم الحالي 2022-2023، والذي يقام بنظام best of 3 على أن يتوج الفريق الفائز بمباراتين متتاليتين باللقب دون اللجوء إلى المباراة الثالثة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات النهائي وتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع على صالة الألعاب الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

ويواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك على درع البطولة في تمام الثامنة مساء ،فيما يلعب الصيد مع نظيره وادي دجلة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية مع دقات السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك مساء الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 مايو المقبل، فيما يلجأن للمباراة الثالثة في حالة فوز كل فريق بمواجهة واحدة على أن تكون مساء الخميس الموافق 4 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-0، وهو ما تكرر مع الزمالك الذي صعد على حساب نظيره الصيد.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نادي الصيد في اللقاء الذي أقيم على صالة أكتوبر الدولية.